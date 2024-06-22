Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bayram sonrası şehit ailelerini yalnız bırakmayarak, geçmiş bayramlarını kutladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Albay İbrahim Enver Sungur ile birlikte bayram sonrası şehit aileleri unutulmadı. Tek tek kapılarını çalan Başkan Durgut ve Kaymakam Tuncer birlik ve beraberliğin temeli olan bayram gününde yaraları bir kez daha sardı. Yapılan ziyaretleri aynı zamanda sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Durgut, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle andık. Şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri ailelerini bir kez olsun yalnız bırakmayacağız’’ ifadelerine yer verdi.