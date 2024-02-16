Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesini yalnız bırakmadı.

1995 yılında Van’da şehit olan Jandarma Onbaşı Mesut Bilir’in ailesini ziyaret eden Vali Aygöl, acılarına ortak oldu. Şehit annesi Hayriye Bilir ve babası Mehmet Bilir, bu anlamlı ziyaret için Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’e teşekkür ederek hâtıraları yad ettiler. Vali Aygöl anlamlı ziyaretin ardından, "Şehidimiz merhum Mesut Bilir’in kıymetli anne ve babasını ziyaret ettik. Bir nebze olsun acılarına ortak olup hafifletmek istedik. Kıymetli ailemizin ellerinden öpüyorum. Allah bizi şehitlerimize ve ailelerine karşı mahcup etmesin’’ ifadelerine yer verdi.