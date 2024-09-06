Hakkari Dağlıca’da 2015 yılında şehit edilen 16 askerden biri olan şehit Deniz Göçkün’ün annesi Ayfer Göçkün, saldırının yıl dönümünde konuştu. Acılarının halen taze ve derin olduğunu söyleyen anne Göçkün, terör örgütü için "Bitecekler" dedi.

Dağlıca saldırısının yıl dönümünde, şehit asker Deniz Göçkün’ün annesi Ayfer Göçkün, İHA’ya verdiği özel röportajda duygularını paylaştı. Oğlu Deniz’in adının anılması ile gözleri dolan Göçkün, "2015 yılında şehit edildi benim oğlum. 9 yıl oldu. Bizlere sorarsanız daha dün gibi. Acımız hep derin, hep taze. Hep eksiğiz. Bugün, eskisi gibi şehit haberleri almıyoruz. Almayalım da. Olacak inşallah, bitecekler" dedi.