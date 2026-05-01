İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakent İstanbul'da 1 yılda 300 kez doktora giden hasta olduğunu açıkladı.

"İstanbul'da 53 tane devlet, 130’dan fazla özel hastane var" diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, şunları söyledi:

“İnsanlar sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşamıyorlar ama bir problem de şu; acaba doğru sağlık hizmetine mi ulaşıyoruz? En yakın sağlık danışmanımız kim ? Aile hekimi. Ben hastaneye geçen sene sadece bir kere başvurdum, Kocamustafapaşa’da bir teyzemiz vardı, bir yılda 300 kere doktora gitmişti. Ben de aradım, sordum, neden? O, ‘Alışkanlığım böyle’ dedi."

"Sosyalleşme aracı olarak kullanıyorlar"

İhtiyacı olan hastaların, bu tür durumlar nedeniyle hizmete ulaşmakta sıkıntı yaşayabileceklerini belirten Güner, ‘’Burayı sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Teyzemiz 1 yıl içinde gitmiş. Zaten 365 gün var, aynı gün içinde 3-4 yere gitmiş olması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

‘’Akşam poliklinikleri bir ihtiyaç olarak belirlediğimiz bir şey'' diyerek sözlerine devam eden Doç. Dr. Güner, vatandaşların da süreçten memnun olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İnsanlar çalışırken muayeneye ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. Muayene için izin almanız gerekiyor. Şu anda akşam saat 17:00’den gece saat 22:00’a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik. Günden güne de sayılarını artırıyoruz. Vatandaşlar, evine ortalama 7 dakika yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunlarının çoğunu çözebilir."