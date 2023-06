Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı İdilli köyünde oturan ve 1994 yılında Siirt'te askerlik yaptığı esnada Şirvan/ Cevizdağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Er İsmet Kayar'ın annesi Hatice Kayar her bayram olduğu gibi bu bayramda da oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Hatice Kayar Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

"VATAN İÇİN MİLLET İÇİN OĞLUMU VERDİM, NE MUTLU BİZE”

Oğlunu her bayram ve her cuma ziyaret ettiğini söyleyen Hatice Kayar, “Ben oğlumun yanına bayram günleri geliyorum. Her cuma geliyorum, gelmezsem huzurum hiç olmuyor. Gelince rahat ediyorum. Kendinin taşına, toprağına kurban olurum. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Vatan için millet için oğlumu verdim, ne mutlu bize” diye konuştu.