Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde yenileme çalışmalarını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirdiği yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Serdivan’nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi’nde işlemlere başladı. Ekipler mevcut deforme olmuş asfaltı kaldırıp 10 bin ton mekanik malzeme serimi ile arterin yolun uzun yıllar sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak. Bin 200 metre uzunluğa sahip güzergaha, kaldırım ve bisiklet yolu inşa edilerek yeni yüzüne kavuşacak.