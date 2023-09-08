12 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil, trajik bir olayın kurbanı oldu. Bugün saat 11.30 sıralarında Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta gerçekleşen olayda, Hatice Sayil, 34 ZS 094 plakalı cipinin içinde vurulmuş bir şekilde bulundu.

Olayın ardından görgü tanıkları hemen polise haber verdi, ve hızla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Sayil'in yanına ulaştı. Ancak 2 çocuk annesi Hatice Sayil, başından tabanca ile vurulmuş halde hayatını kaybetmişti. Sayil'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna taşındı.

Olayın intihar şüphesi taşıdığı düşünülerek soruşturma başlatıldı. Ancak detaylı incelemelerin sonucunda net bir bilgi elde edileceği belirtildi.