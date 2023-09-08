Bu konuda en sağlıklı veriler ABD’ye aittir. Amerika kadar gelişmiş bir ülkede bile her yıl hemen hemen 2 milyon insan, sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlardan etkileniyor ve 100 bin kadar insan da hayatını kaybediyor. Avrupa genelinde veriler bu kadar sağlıklı olmasa da yine çok sayıda insanın sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlardan etkilendiğini, hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunun beraberinde getirdiği çok ciddi bir maddi kayıp da söz konusudur. Gelişmekte olan ülkeler ise, bu konuda çok daha vahim durumdalardır. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon hızlarının, gelişmiş ülkelere oranla en az 5 ile 10 kat daha yüksek olduğu bilinmektedir.