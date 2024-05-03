4 Mayıs 2022 tarihinde Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır, memleketi Yalova’da anıldı.

Yalovalı şehit, kendi adını taşıyan Çiftlikköy Şehit Talha Bahadır Ortaokuluna düzenlenen törenle anıldı. Şehidin şehadetinin ikinci seneidevriyesi nedeniyle gerçekleştirilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Program sonrası şehidin fotoğraflarından oluşan sergi gezildi. Programa şehidin ailesinin yanı sıra Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de katıldı.