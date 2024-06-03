İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, 5 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm paydaşları davet etti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ALAKALI CİDDİ İNİSİYATİFLER ALDIK”

Konu hakkında gazetemize bir açıklama yapan Başkan Yusuf Şehitoğlu, “Görev süremiz boyunca hem ulusal ve uluslararası yatırımların İnegöl’e gelmesi, şehrin kalkınması, sektörün gelişimi ve bütün paydaşlarla daha ileriye gidebilme adına birçok çalışmamız oldu. Ulusal ve uluslararası temsiliyet anlamında çalışmalarımız oldu. Burada CEO’ları da ağırladık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisini de ağırladık. Ve en önemlisi de kentsel dönüşümle alakalı ciddi inisiyatifler aldık. İnegöl Belediyesiyle bu konuda proje gerçekleştirdik” dedi.

Şehitoğlu, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılacak İnegöl Müteahhitler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm paydaşları davet etti. Şehitoğlu ayrıca, genel kurulda yeniden başkan adayı olmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ