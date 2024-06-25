Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık, şeffaf ve katılımcı belediyecilik ortaya koymak için yeni bir uygulama daha başlattı. İlk iş olarak Vatandaş Meclisi’ni kuran ve şehirde yaşayan herkesi yönetime dahil eden Başkan Yusuf Alemdar şimdi ise, “Vatandaş Memnuniyet Anketi” planını uygulamaya aldı. Yapılan açıklamada, ankete katılarak 32 farklı başlıkta belediyenin mevcut durumunun başarı ve önem derecesinin belirlenebileceği, gelecek 5 yılın planlamasına dahil olunabileceği ifade edildi.

Şeffaf, katılımcı ve memnuniyet esaslı yönetimle şehri geleceğe hazırlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1 milyonu aşkın Sakaryalıyı şehrin yönetimine dahil ederek görüş, öneri ve taleplere öncelik veriyor. Bu konuda büyük bir hassasiyet ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediyenin kapılarını vatandaşa açıp Vatandaş Meclisi’ni kurarak şehirden olumlu tepkiler almıştı. Alemdar, bu adımdan sonra yine sözü vatandaşa veren ve Sakarya’nın düşüncesini önemseyen “Vatandaş Memnuniyet Anketi” projesinin uygulama aşamasına geçmesi için gerekli talimatları verdi.

2025-2029 Stratejik Planını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, belediye kaynaklarını vatandaş önceliklerine göre planlayıp etkin kullanmak, yürütülen hizmetlerin önem ve başarı derecesini ölçmek için www.sakarya.bel.tr adresinden anket yayınladı. “Dijital Yönetişim Ofisi / e-katılım modülü” sekmesi üzerinden yayına alınan anket görüş-önerileri almak, hizmet memnuniyetini ölçmek, proje ve hayallerin yazıya dökülmesini sağlamak için kullanıma açıldı. Başkan Alemdar ve ekibi Sakarya için alınacak kararlarla ilgili memnuniyet anketi üzerinden analizler yapacak ve gelecek hedeflerini “ortak akıl” yöntemiyle belirleyecek. Ankete katılanlar şehrin önceliklerini belirleyebilecek, tespitlerini ifade edecek, çözüm önerileri ve projelerini sunabilecek. Ankete katılan vatandaşlar 32 farklı başlıkta belediyenin mevcut durumunun başarı ve önem derecesini belirleyerek gelecek 5 yılın planlamasına dahil olabilecek.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “İnsanımızın hayat kalitesini yükseltmek, afetlere dayanıklı, dirençli huzurlu ve güvenli bir kent inşa etmek, teknolojik altyapıyı oluşturmak,

tarihi ve kültürel varlıklarımızı korumak, toplumumuzun bütün kesimlerine ulaşabilen sosyal belediyecilik hizmetlerimizi genişletmek için gayretle çalışıyoruz. Çevreye ve tabiata duyarlı uygulamaları yaygınlaştırmak için katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehrimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız. Belediyenin kaynaklarını hemşerilerimizin önceliklerine göre planlamayı hedefliyoruz” denildi.

Sakaryalılar, oylamaya açılan bu projeyle şehrin planına aktif katılım göstererek gelecek vizyonuna dahil olacak.