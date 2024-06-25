Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava havalardan bulan vatandaşlar serinlemek için alternatifler arıyor. Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Keles'e bağlı Gököz Göleti'de adete doğal klima görevi görüyor. Şehir merkezinde hissedilen hava sıcaklığı zaman zaman 45 dereceyi bulurken, Gököz'de akşam saatleri yaklaşınca sıcaklıklar 23-24 dereceye kadar düşüyor. Gün içinde de ağaçların sağladığı gölgeler vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasına yardımcı oluyor.

Atlı gezilerden ATV turuna, atıcılıktan olta balıkçılığına kadar 14 farklı aktivitenin de yapılabildiği Gököz Natural Park'ta gün batımı da ayrı bir güzel seyredilebiliyor. Uludağ'ın eteklerinde kalan bu eşsiz mekan, fotoğraf tutkunları içinde vazgeçilmez rotalar arasında yer alıyor.



"Burada hava sıcaklığı 23-24 derece"

Gököz'de işletmecilik yapan Arif Doğru, Gököz'ün 12 ay farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “Şu anda bin 120 metre rakımda, Uludağ'ın güney yamacında Gököz Göleti'nin kıyısındayız. Bu mevsimde tam bir doğal klima ortamını yaşıyoruz. Bursa ve bu rakımdaki birçok yer, 40-45 derece sıcaklıklarla boğuşurken, biz burada 23-24 derede ideal hava şartlarında misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tatil dönemini güzel bir şekilde geçirdik. Bundan sonra da yerli ve yabancı misafirlerimizi bölgede ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.

Göletin eski muhtarlardan Süleyman Çavuş tarafından yaklaşık 30 yıl önce girişimleri ile yapıldığına dikkat çeken Doğru, “Bu gölet kendi kaynak suyu ile besleniyor. Zamanında hayvancılık ve tarımsal sulama amaçlı kullanılsa da şu an hem turizme hem de tarıma hizmet etmeye devam ediyor” diye konuştu.



Olta balıkçılarının da uğrak noktası

Amatör olta balıkçılarının da uğrak noktalarından bir yer olduğunu ifade eden Arif Doğru, “Göletimizde 4 çeşit sazan türümüz var. Tabi bunlardan birisi maalesef İsrail sazanı olsa da diğer balık türlerimizde göletimizde yaşıyor. Biz burada 9 kiloluk balık yakalandığına şahitlik ettik” ifadelerini kullandı.

Doğru, sözlerini şöyle tamamladı; “Burada vatandaşlar lüks ahşap evlerde konaklama imkanına da sahip. Restoran ve kafeteryamızda yöresel lezzetler de sunuyoruz. Farklı aktivitelerle keyifli vakit geçirebilecekleri, bunun yanı sıra çadır ve karavan kamplarla da konaklanabiliyor. Buraya gelen misafirlerimizin konaklama gibi bir zorunlulukları da yok. Günübirlik buraya gelerek farklı aktiviteler yaparak aileleri ve arkadaşlarıyla hoş vakit geçirebilirler” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA