Bursa'daki Muradiye Külliyesi'nde 2009 yılında yaşanan hırsızlık olayı, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'ya ait türbede bulunan 598 yıllık İznik çinilerinin çalınmasıyla sonuçlandı. Aradan geçen 15 yıl boyunca kayıp çiniler bulunamadı ve türbenin tahrip olmuş hali, ziyaretçiler tarafından üzüntüyle karşılanıyor.

Muradiye Külliyesi, Sultan 2. Murad, Cem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet, Sultan 2. Murad'ın oğlu Alaaddin ve Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülşah Hatun'un türbeleri gibi önemli yapıları içeren tarihi bir kompleks. Vatandaşlar, tahrip edilen bu tarihi alanın restorasyonunu talep ediyor.

Harun Tavlı, külliyenin hem İslam hem de Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Muradiye Külliyesi, Osmanlı tarihinin önemli bir parçası. Hem Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmeden önce istişarelerde bulunduğu hem de 2. Murad'ın metfun bulunduğu bu külliye, Bursa'nın ve Türkiye'nin değerli bir mirasıdır. Şehzade Mustafa Türbesi'ndeki çinilerin çalınması, bu mirasa büyük bir zarar vermiştir. Gelecek nesillere bırakacağımız bu tarihi mirasın restore edilmesini ve kayıp çinilerin tekrar yerine konulmasını talep ediyoruz. Muradiye Külliyesi, tarihi ve estetik değeriyle hem yerli hem de yabancı turistler için özel bir yerdir. Bu tür tahribatların giderilmesi, Bursa'nın, Osmanlı ve İslam tarihinin prestijini koruyacaktır" diye konuştu.