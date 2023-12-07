Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı önemli projelerden olan Şekerpınar Bilgi Evi’nde eğitimler devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Mahalle sakinlerinin talebi üzerine çalışmaları tamamlanan ve bir süre önce açılışı yapılan Şekerpınar Bilgi Evi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı, kompleks yapısı ve çevre düzenlemesiyle tam bir yaşam merkezi kimliği kazanan Şekerpınar Bilgi Evi’nde eğitimler aralıksız bir şekilde sürüyor. Şekerpınar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların ilgi gösterdiği bilgi evi, uzman eğitimci kadrosuyla hizmet veriyor. Şekerpınar Bilgi Evi’nde yetişkinlere yönelik meslek eğitim kursları ve Çocuk Kulübü’nde ise miniklerin eğitimleri devam ediyor.

Şekerpınar Bilgi Evi projesi kapsamında, binanın inşa edildiği yerde bulunan Cemal Murat Parkı da baştan aşağıya yenilendi. Özel bitkiler, aromatik bitki bahçeleri, yeni çocuk oyun gruplarıyla donatılan Cemal Murat Parkı’nda Çayırova Belediyesi tarafından bir de mahalledeki çocukların ve gençlerin faydalanması açısından bir de halı saha inşa edildi. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Şekerpınar Bilgi Evi projesi, mahalle ve ilçe sakinleri için yeni sosyal yaşam alanı oldu.