BURSA (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 43. Olağan Meclis Toplantısı, İstanbul Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı ve SKB 2. Başkan Vekili Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer Belediyesi ve SKB Meclis Üyesi Demirhan Arslan da katıldı.

Meclis toplantısında, SKB’ye yeni katılmak isteyen belediyelerin oylaması yapılırken, birliğin gelecek döneme yapacağı çalışmalar ve bugüne kadar hayata geçirilen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında gerçekleştireceği DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı’nın 2025 yılında Bursa’da düzenleneceği açıklandı. 43. SKB Olağan Meclis Toplantısı kapsamında ayrıca Bağımlılık Paneli de düzenlendi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve SKB 2. Başkan Vekili Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin DSÖ ve SKB’nin aktif bir üyesi olarak bu kurumlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, “Sağlıklı bir kent oluşturmak en önemli önceliklerimizden” dedi.