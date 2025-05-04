İnegöl'deki 11 ayrı noktada, 50 kişilik görevli ekiple yürütülen sınav organizasyonu, öğrenciler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı. AGD İnegöl Şubesi yetkilileri, yarışmanın duyuru ve başvuru sürecinde destek veren okul müdürlerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür eden dernek yetkilileri, sınav sonuçlarının 28 Mayıs’ta açıklanacağını ve sonuçlara hem efendimizinzinde.com adresinden hem de dernek aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtti.

Ayrıca, 28 Mayıs’ta düzenlenecek olan ödül töreni ve yaz etkinlikleri tanıtım programı için tüm katılımcılara şimdiden davet gönderildi. AGD İnegöl Şubesi yetkilileri, "Kaybedeni olmayan bu yarışmada inşallah hepimiz kazandık. İnşallah yaz etkinliklerinde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.