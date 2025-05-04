CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’i anma töreninde bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 2004 yılında cinnet geçirerek iki çocuğunu öldüren ve iki çocuğunu da yaralayan Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. O dönemde iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Tengioğlu, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye edilmişti.

Yaşanan saldırı sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşurken, saldırganın nasıl serbest kaldığı sorusu gündeme geldi.

BAKAN TUNÇ: BUGÜNKÜ MEVZUAT GEÇERLİ OLSAYDI...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan konuya ilişkin açıklama geldi. Tunç, saldırganın cezaevinden erken tahliyesinin, suçu işlediği tarihte yürürlükte olan eski infaz yasalarına göre gerçekleştiğini belirterek, “Bugünkü mevzuat geçerli olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alan bu kişi, en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacaktı” dedi. Bakan Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır."