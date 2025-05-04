CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze törenine katıldığı sırada tokatlı saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun gözaltına alındığını bildirirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü tespit edilen saldırganın ilk ifadesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE İLK İFADE

Saldırgan ifadesinde, CHP'den yemek kartı talebinde bulunduğunu ancak bu talebin karşılanmadığını, bu nedenle öfkelendiğini belirtti. Saldırı niyeti taşımadığını söyleyen Tengioğlu, Özgür Özel’i gördüğünde sinirlerine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.

TGRT Haber yayınına katılan avukat Mücahit Birinci olayla ilgili şunları söyledi:

"Çok ciddi bir güvenlik zaifeti var. Allah korusun başka bir aletle yaklaşsaydı daha vahim olaylar yaşanacaktı. Muhakkak koruma sayısı artırılmalı. Kader iki gün arayla korumanın ne işe yaradığını gösterdi bize"