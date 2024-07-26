Çayırova’da altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Şekerpınar Ece Sokak’ta üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak’ta üstyapı yenileme çalışması yapıyor. Bu çerçevede, 800 metre uzunluğa sahip olan Ece Sokak’ta 3 bin 250 metre PMT ve bin 500 ton asfalt serimi yapılacak. Büyükşehir ekipleri sokakta PMT malzeme serimini sürdürüyor.