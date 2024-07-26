Garanti BBVA Emeklilik’in Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası, mobil uygulamada satışa sunulduğu açıklandı.

Garanti BBVA Emeklilik, müşterilerinin kredi kartı borçlarını güvence altına almalarına Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası ile destek olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sigorta ile karşılaşılabilecek vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, işsizlik gibi durumlarda kredi kartı borçları Garanti BBVA Emeklilik tarafından ödeniyor. Garanti BBVA Emeklilik, Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası’nı Garanti BBVA Mobil’den direkt satışa sunmasına özel olarak 31 Temmuz’a kadar bu güvenceyi başlatan müşterilere de bonus hediye ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası ile müşterilerimizin “Başıma beklenmedik bir durum gelirse kredi kartı borçlarımı kim ödeyecek?” diye düşünmelerinin önüne geçiyoruz. Kredi kartı harcamalarının yalnızca yüzde 1’i kadar aylık prim ödemesiyle yaptırılabilen bu sigortayla özel sektörde çalışanlar için istek dışı işsizlik durumunda, kredi kartı ödemeleri aksamıyor, borçlar tarafımızdan ödeniyor. Buradaki aylık prim tutarı ekstre tarihindeki toplam borç tutarı ile ileriye yönelik vadelendirilmiş taksit tutarları toplamının yüzde 1’i kadar oluyor. Sigortadan sadece çalışanlar değil tüm müşterilerimiz faydalanabiliyor. Serbest meslek sahipleri, emekliler, ev hanımları ve diğer meslek grubundaki kişilerin yaşadığı kaza ya da hastalık sonucu maluliyet gibi durumlarda gündelik hastane teminatından yararlanabiliyorlar. Üstelik ödenen primler için ortalama yüzde 27 vergi avantajına da sahip oluyorlar. Bu tür güvencelere müşterilerimizin daha kolay ulaşabilmesi adına süreçlerimizi dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Temmuz ayı itibarıyla bankamıza ait kredi kartları için Garanti BBVA Mobil’den Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası başlatılabiliyor” dedi.