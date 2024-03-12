Bozüyük Belediyesi tarafından İçköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Selahaddin Eyyubi Sosyal Kültürel Tesisi ve Taziye Evi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Bozüyük’ün İçköy Mahallesi’nde hizmet verecek olan tesisin açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi, siyasi parti temsilcileri, yeni dönem belediye ve il genel meclisi üyesi adayları, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Başkan Bakkalcıoğlu “İçköy Mahallesi’nde hizmete giren Selahaddin Eyyubi Sosyal Kültürel Tesisi ve Taziye Evi, 2 katlı, 430 metrekare oturma alanına sahip ve 970 metrekare inşaat alanıyla geniş bir mekân olarak tasarlandı. Alt katta 300 metrekare çok amaçlı salon, mutfak, muhtar odası bulunurken, üst katta 20 metrekare çok amaçlı salon, 200 metrekarelik salon ve 110 metrekarelik teras yer almakta. Yaz aylarında düğün, etkinlik, mevlit, taziye gibi her türlü organizasyona uygun toplam 610 metrekare alan mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu" dedi.