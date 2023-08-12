Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın'a yanlış teşhis şoku! Meğerse.. Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın'a yanlış teşhis şoku! Meğerse..

Başarılı isimlerden Şelale Ünseli,ödül koleksiyonuna yeni bir tanesini daha ekliyor.İSTANBUL (İGFA) - 2023 yılında aldığı ödüller ile adından oldukça söz ettiren Şelale Ünseli  15 Ağustos tarihinde İstanbul /Sultan Ahmet - Hilton Otel'de  yer alan Hagia Sophia Mansions'da düzenlenecek 4.Uluslararası Altın Medya Ödüllerinde gecenin sunucuları Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun ellerinden " Yılın Uluslararası Çapta en Başarılı Psikolojik Danışmanı "  ödülünü alacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni sayısı çıkan X Turkey Magazine dergisine "Güvenli İlişki , Panik Atak , Yaşlılarda Depresyon , Ekran Bağımlılığı " gibi önemli konularda önemli bilgileri dergi okuyucularına  verdi. X Turkey Magazine'ye yaptığı açıklamada" Ödüllerim artarak devam ediyor.Beni bu ödüllere layık gören organizasyon sahiplerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.Kariyer basamaklarımda hızlı ilerleyişim devam edecek." dedi.