Tarihçi, akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle tanınan, aynı zamanda Türk Tarih Kurumu eski Başkanı ve Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, toplantının konuğu oldu.  

Buluşmada, özellikle “Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler” kitabıyla Ermeni soykırımı iddialarını tarihi belgelerle yalanlayan çalışmalarıyla bilinen Halaçoğlu ile ülke gündemine dair önemli gelişmeler ele alındı. Toplantıda fikir alışverişinde bulunulurken, güncel meseleler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

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Kaynak: Haber merkezi