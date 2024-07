Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan ve Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) kapsamında yıl boyunca binlerce öğrenciye hizmet veren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi yaz döneminde de eğitimlerine devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından geleceğin donanımlı bireylerinin yetişmesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi adına faaliyetlerini aralıksız sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi yaz dönemi kursları devam ediyor. Kurslardan, ortaokul, lise ve yetişkin gruplarından toplamda 678 katılımcı faydalanıyor.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime önemli bir desteği olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz dönemi eğitimleri İHA- Mekatronik, Moda Tasarım, Organik Oyuncak Üretim, Siber Güvenlik, Müzik, Fotoğrafçılık, CBS Harita Okur Yazarlığı, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet, Köklerden Göklere Tarih, Hat Sanatları, Takı Tasarım atölyeleri olmak üzere 12 farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde 1 Temmuz’da başlayan yaz kursları 9 hafta sürecek ve 31 Ağustos’ta sona erecek.

“SELÇUKLU GELİŞİM VE TEKNOLOJİ AKADEMİMİZDE HEM EĞİTİCİ HEM DE EĞLENCELİ BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİYOR”

Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile binlerce çocuğa, gence ve yetişkine kendini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gelişim ve Teknoloji Akademimiz yıl içerisinde olduğu gibi yaz döneminde her yaş grubundan yoğun ilgi görüyor. Selçuklu Belediyesi olarak biz bu akademide araştıran, geliştiren ve keşfeden bir nesil inşa etme hedefindeyiz. Bu amaçla modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan hemşehrimizin hizmetine sunuyoruz. Burada kursiyer hocalarımızın rehberliğinde kendini geliştiren bireylerimiz ortaya güzel eserler çıkartmakta. Her yaştan katılımcıya hitap eden bu atölyeler vatandaşlarımızın hem eğitici hem de eğlenceli bir yaz geçirmesini sağlıyor. Burada bulunan tüm öğrencilerimizi atölye faaliyetlerine katıldıkları ve bu güzel ürünleri ortaya koydukları için tebrik ediyorum. İnşallah burada elde ettikleri kazanımları çok güzel bir şekilde devam ettirirler, değerlendirirler.” dedi.

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde eğitim alan kursiyerler memnuniyetlerini ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.