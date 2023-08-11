Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, U15 Türkiye Hokey Şampiyonu ve U14 Türkiye ikincisi olan Selçuklu Belediyespor Hokey takımı sporcularını kabul etti.KONYA (İGFA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan ve 54 takımın katıldığı U15 Hokey Türkiye Şampiyonasında Konya'yı temsil ederek Türkiye şampiyonu olan Selçuklu Belediyespor U15 Hokey Takımı sporcu ve antrenörleri ile U14 kategorisinde Türkiye ikincisi olmayı başaran U14 Hokey takımı sporcuları Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı başarılı sporcuları ve onlara emek veren antrenör ve kulüp yöneticilerini elde edilen başarıdan dolayı kutladı. Başkan Pekyatırmacı programda Selçuklu’da spor yatırımlarına dair önemli açıklamalarda da bulundu.

Selçuklu’da spora çok büyük önem verdiklerini ve bunu da her platformda dile getirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu'da aslında spor bir gelenek. İsmail Öksüzler başkan döneminden itibaren ilk spor kulübünün kurulması, daha sonra Adem Esen başkan döneminde kapalı spor salonumuzun inşası, sonrasında Uğur Başkanımızın döneminde çok sayıda spor tesisinin üretilmesi ve spor okullarıyla birlikte bu iş artık çok büyük bir yapıya dönüştü ve bugün Selçuklu Belediyespor Kulübü Türkiye'deki en büyük amatör spor kulübü haline geldi. Şu an yaz döneminde 13 bin 940 öğrencimiz spor okullarında farklı branşlarda eğitim görüyorlar. 200’ün üzerinde milli sporcumuz yine aynı şekilde hem ulusal hem uluslararası müsabakalarda çok güzel neticeler elde ediyorlar. İşte sizler de takım sporu anlamında hem Selçuklu'muzun hem Konya'mızın gururu, başarılar elde ediyorsunuz. Tabi bu imkanlar olmasa bu başarılar olmaz. Bu imkanları biz de geliştirmek için gayret ediyoruz. Yeni tesisler yapıyor, yeni spor alanları oluşturuyoruz. En son sporcu seçmeyle ilgili bir projemiz var, programımız var. Bu programımızı inşallah güçlü bir şekilde başlatıp devam ettireceğiz ve bunun neticesinde de gençlerimiz daha bilinçli spor yapabilecekler. Gençlerimizin belli spor branşlarına yönlendirilebilmeleri ve başarılı gençlerimizin de özel olarak yetiştirilmesi anlamında özel bir programı başlatmış olduk.Şu anda spor okullarımızın ölçme, değerlendirme programları devam ediyor. Bütün spor okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamını bu ölçme programına dahil ediyoruz.13 bin 940 sayısı çok büyük bir sayı. Yani sadece bir ilçede bu kadar sayıdaki gencimizin sadece yaz spor okullarında spor yapıyor olması, servislerle, evlerinden alınıp tesislere getiriliyor olması, buralardaki çalışmalar bittikten sonra da tekrar servislerde gidiyor olmaları büyük bir organizasyon. Böyle bir büyük organizasyon Türkiye'de başka bir şehirde başka bir ilçede yok. Burada da çok büyük emekler var. Bu emek ve gayretlerden ötürü de arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum” diye konuştu.