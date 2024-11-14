Selçuklu Belediyesi’nin spora olan desteğini başarılarıyla süsleyen Selçuklu Belediyespor Kulübü cimnastik sporcuları Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti. Ziyarette sporcuları ağırlayan Başkan Pekyatırmacı,“Spora olan yatırımların karşılığını başarılarla alıyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Başkan Pekyatırmacı, geçtiğimiz günlerde farklı kategori ve tarihlerde düzenlenen şampiyonalarda aldıkları derecelerle kürsüde yer alan sporcuları başarıları sebebiyle tebrik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “SPORA VERDİĞİMİZ DESTEK BİZE BAŞARI OLARAK DÖNÜYOR”

Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün yetenekli ve değerli sporcuları disiplin ve gayretleriyle yeni başarılara imza atmaya devam ediyor ve katıldıkları müsabakalarda kürsüye çıkma başarılarıyla hem şehrimizi hem de belediyemizi gururlandırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde düzenlenenKulüpler Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda şehrimizi başarıyla temsil ederek Büyükler Trampolin kategorisinde Türkiye ikincisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü Cimnastik Takımı sporcularımız Elif Ceren Çolak ve Hatice Elif Buğdaycı’yı tebrik ediyorum. Bireysel kategoride Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan Elif Ceren Çolak’ın, spor okullarımızdan yetişip önemli başarılara imza atmaya devam etmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Cimnastik Takımımız, İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası Minik Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Başarıda emeği geçen minik sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sporcularımıza verdiğimiz destekler onların kürsülerdeki başarılarıyla bize geri dönüyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte yeni hedefler doğrultusunda beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.