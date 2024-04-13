Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 18. dakikasında takımının tek golünü kaydetti ve ligdeki gol sayısını 10’a yükseltti. Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında 1 gol bulan Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor’a karşı da 2’şer gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta görev alan 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

Karadeniz ekibi karşısında mücadeleye 11’de başlayan Semih, 90 dakika sahada kaldı.