Dün art arda meydana gelen, en büyüğü 6.2 olan depremler büyük paniğe yol açtı.

Silivri Fayı üzerinde gerçekleşen sarsıntılar, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Depremin ardından sosyal medyada ve bazı kesimlerde çeşitli komplo teorileri hızla dolaşıma girdi.

Bu teoriler arasında en çok dikkat çeken ise, ABD'nin gelişmiş teknolojilerle depremleri yapay olarak tetiklediği yönündeki iddialardı.

Bu iddiaların kamuoyunda yankı bulmasının ardından, Jeoloji Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un 2023 yılında yaptığı, depremlerin yapay olarak oluşturulamayacağına dair açıklamaları yeniden hatırlandı.

"DEPREMİ ABD YAPTI DEMEK ALLAH'A ŞİRK KOŞMAKTIR"

Üşümezsoy, depremlerin yapay olarak tetiklenmesinin bilimsel olarak mümkün olmadığını vurguladığı konuşmasında Kur’an’daki “Dağları yürüten Allah’tır” ifadesine atıfta bulunarak, “Depremi gemiyle ABD yaptı” gibi iddiaların Allah’a şirk koşmak anlamına geldiğini ve bu tür söylemlerin ideolojik bir teslimiyet olduğunu belirtti.

"DEPREMİN SUNİ OLARAK YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen açıklamada, Üşümezsoy’un şu sözleri dikkat çekti:

"İleri teknoloji bu büyük depremler yapıyor" demek, ABD'ye teslim olmanın ideolojik bir boyutu.

Depremi ABD yaptırıyor demek Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an'da, 'O Kadir-i Mutlak ki dağları yürütebilme gücüne sahiptir' der.

Yani, suni olarak böyle bir şey mümkün değil."