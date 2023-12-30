Ünlü popçu, şarkıları ve canlı yayınlarıyla bilinirken son günlerde sağlık durumuyla ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu.

Önceki gün bir güzellik merkezinde görüntülenen Ortaç, bakım yaptırdığını söyleyerek MS hastalığının ciddiyetini vurguladı. Sanatçı, "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın hiçbir tedavisi yok. 3 atak geçirdim. 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım inşallah bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Sevenleri Endişeye Kapıldı!

Serdar Ortaç'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük üzüntüye sebep oldu. 53 yaşındaki sanatçı, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor ve hastalığın belirtileri nedeniyle günlük yaşamında zorluklarla karşılaşıyor. Ortaç'ın bu açıklamaları, hastalıkla ilgili farkındalığı artırmış ve sevenlerini endişelendirmiştir. MS hastalığı ise merkezi sinir sisteminin etkilendiği bir hastalık olup belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.