Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi okulların kapanmasıyla birlikte yaz dönemi programlarının kayıtlarına başlıyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi yaz dönemi kayıtlarının 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. 2 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında toplamda 4 hafta sürecek programın Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri 3-14 yaş gruplarına yönelik olacağı ifade edildi.

Kayıtlarının her hafta Pazartesi günü saat 10.00 da yenileneceği ücretsiz atölyelere her Pazartesi saat 10.00’da fikirvesanat.org adresinden online kayıt yapılabileceği ve bir öğrencinin haftalık bir 2 farklı ders seçebileceği belirtildi. Serdivan Çocuk Akademisi Yaz Dönemi dersleri şu şekilde: Kur’an-I Kerim, Gitar, Karakalem, Çocuk Tiyatrosu, Piyano, İngilizce Oyun Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyeleri, Hareket Beceri Atölyeleri, Duyusal Oyun Atölyeleri.