Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin en değerli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nün mevsimi en sağlıklı şekilde geçirmesi ve susuzluk riskinin azaltılması için Sakaryalılara önemli bir tasarruf çağrısı yaparak, “İsraf olan her damla su geleceğimiz için risktir. Doğru su politikalarıyla koruduğumuz kaynakların bir damlasının dahi israf olmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Dünya çapında etkili olan kuraklık, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar akıllara şehirleri besleyen su kaynaklarını getiriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Kuraklığın Sapanca Gölü, Akçay Barajı ve yeraltı su kaynakları için risk oluşturmaması için gerekli tedbirler alındı ve tüm su kaynaklarının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bir takip sistemi kuruldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise su kaynaklarının “tükenebilir” olduğunu hatırlatarak vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Sapanca Gölü’nün 31,65 metre seviyesiyle mevsim şartlarına göre iyi durumda olduğunu ifade eden Alemdar, 40 milyon metreküplük Akçay Barajı’nın ise takviye için hazır bekleyip henüz kullanılmadığını ifade etti. İsraf olan ve boşa kullanılan her bir damla suyun şehrin geleceği için büyük bir risk olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, “Atalarımız bizleri nasıl düşündüyse biz de Sakarya’nın evlatlarını düşüneceğiz” vurgusu yaptı.

“Gözümüzün önüne çocuklarımız gelmeli”

Başkan Alemdar, “Bizden öncekiler nasıl bizi düşündüyse biz de Sakarya’nın bugünü ve yarınlarını düşünerek hareket etmek zorundayız. Dişlerimizi fırçalarken, arabamızı yıkarken, bahçemizi sularken her musluğu açtığımızda gözümüzün önüne evlatlarımız, torunlarımız bu şehirde yaşayacak çocuklarımız gelmeli. Atalarımız bizleri nasıl düşündüyse biz de Sakarya’nın evlatlarını düşüneceğiz. İsraf olan her damla su geleceğimiz için risktir” diye konuştu.

“Doğru su politikalarıyla israfı önleyeceğiz”

Alemdar, “Şu an için Sapanca Gölü’nün su seviyesi 31,65 metre. Sapanca Gölü’ne alternatif olan ve yıllık 40 milyon metreküp su tutma potansiyeline sahip Akçay Barajı’ndan ise henüz su çekme ihtiyacımız bulunmuyor. Doğru su politikalarıyla koruduğumuz kaynakların bir damlasının dahi israf olmasına müsaade etmeyeceğiz. Tükenebilir kaynaklarımızı tüketmeden geleceğe aktarmak için her bir vatandaşımıza görev düşüyor” şeklinde konuştu.