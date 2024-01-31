Bursa’da zabıta personelleri işaret dili öğreniyor Bursa’da zabıta personelleri işaret dili öğreniyor

Ara tatilin ilk haftası Karagöz ve Hacivat ile Çok Bilmiş İbiş Sahne Oyunları ile çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, bu hafta da Eğitimci-Yazar Tuğba Coşkuner’i çocuklarla buluşturuyor.

“Sen Yokken Neler Neler Oldu: Çocuklar İçin Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış” başlıklı program ile 5-12 yaş çocuklar Dünya Tarihi’ne eğlenceli bir yolculuk gerçekleştirecek. Akademiden alınan bilgilere göre; kayıtların 1 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da fikirvesanat.org üzerinden alınacağı Okur-Yazar Buluşması programının ardından çocukların kitaplarını imzalatma imkanına da sahip olacağı ifade edildi. Tüm atölye ve etkinliklerin ücretsiz olduğu Serdivan Çocuk Akademisi’nin “Sen Yokken Neler Neler Oldu: Çocuklar İçin Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış” başlıklı Okur-Yazar Buluşmasının, 3 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: iha