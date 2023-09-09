Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Hemşeri Geceleri-Karadeniz Buluşması programında binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Serdivan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sakarya Trabzonlular Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan programda vatandaşlar Halk oyunları gösterisi ve sanatçı Ahmet Atmaca’nın kemençe şovuyla coşkulu bir gece yaşadı. Karadeniz müziğinin tanınmış ismi Oflu Kadir yöresel şarkılarını icra ederek vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Vatandaşlar, Kadir’in söylediği şarkılara alkışlarla ve yöresel oyunlarıyla eşlik etti.

Programa AK Parti Milletvekili Ali İnci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Enver Tok, MHP İl Başkan Yardımcısı İbrahim İskender, AKParti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, Yeniden Refah Partisi Serdivan İlçe Başkanı Ebubekir Erbakan Yaşar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da katıldı. Programda ayrıca ilimizdeki hemşehri dernekleri de stant açarak kültürlerini tanıttı. Vatandaşlara hitap eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Hemşeri Geceleri programımızda bu akşam Karadeniz esintileri yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, güler yüzün ve sevgimizin eksik olmadığı nice güzel zamanlar diliyorum. Bu güzel geceye katılımlarınız için sizlere ve değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel hale getirilmeye çalışılan Hemşehri Geceleri ile Serdivan’ın çok kültürlülüğün yansıtılacağı kaydedildi. Serdivan Millet Bahçesi’nde 9 Eylül Cumartesi saat 19.00’da başlayacak olan Anadolu Buluşması’nda Dilek Şimşek, Dengbej Özcan Celali, Aşık Zeki Erdali, Aşık Orhan Üstündağ ve Vahit Kurt’un Sıra Gecesi ekibi sahne alacak. Kars Kafkas Halk Oyunları Ekibi, Erzurum Bar Ekibi ve Yerel Ürünler Stantlarının da yer alacağı ücretsiz programa tüm vatandaşlarımız davet edildi.