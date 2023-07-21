Serdivan Belediyesi tarafından yapılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları devam ediyor.

Serdivan’ın estetik yapısına yeni değerler katmaya devam eden ekipleri çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. “Sokak Sağlıklaştırma” projesi çerçevesinde Arabacıalanı Mahallesi 505. Sokak’ta çalışmalarına devam eden ekipler, kaldırım yapımında mineral yüzeyli kilitli parke taşlarının kullanıyor. Yürüyüş yollarının da tamamlanmasının ardından tüm sokağın aydınlatmalarını yenileyecek olan ekipler, en kısa sürede yeni ve modern görünüme kavuşmuş sokağı yaya ile araç trafiğine uygun hale getirecek.