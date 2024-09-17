Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, son olarak İstiklal Mahallesi Duman Sokak’ta bulunan ağaçlık alanda ot biçme çalışmaları gerçekleştirdi. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde hem vatandaşların yeşil alanlarda daha keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor hem de çevreye duyarlı bir yaşam alanı oluşturuluyor. Serdivan Belediyesi yetkilileri, “İlçemizin her köşesini daha yeşil ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verdiler.