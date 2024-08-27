Serdivan Belediyesi, ilçenin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzunköy Mahallesi’nde yer alan 240 metre uzunluğundaki Eğrek Sokak’ta sıcak asfalt serimi işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 200 ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma ile sokak hem araç trafiğine hem de yayalara daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi.