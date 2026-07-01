Erişilebilirlik hizmetlerinden eğitim ve istihdam desteklerine kadar her alanda ihtiyaç sahibi bireylerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel bağları da güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda görme engelli gençlerin yaz tatilini doğayla iç içe, sosyal ve verimli bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı'nda 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yaz kampı düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kampa, gençlere refakat eden aile üyeleri de katıldı. Kamp süresince sanat atölyeleri, açık hava etkinlikleri, sportif faaliyetler ve akşam eğlenceleriyle dolu dolu vakit geçiren gençler, hem doğanın tadını çıkardı hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal bağlarını güçlendirdi.

Katılımcıların büyük bölümünü Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü üyeleri oluşturdu. Kampın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Bursalı gençler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.