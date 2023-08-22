İngiliz bir hastanenin yeni doğan servisinde görev yapan 33 yaşındaki hemşire Lucy Letby, işlediği 7 bebek cinayeti ve 6 bebek üzerinde gerçekleşen cinayet girişimleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adalet Bakanı James Goss, Letby'nin geri kalan yaşamını hapishanede geçirmesi gerektiğine karar verdiğini belirterek, "Bu, en savunmasız çocukları içeren acımasız, planlı ve sinsice bir çocuk cinayeti kampanyasıydı" dedi.

Yargıç, Letby'ye verilen ceza konusunda, daha önce mahkemede sunulan ifadeleri ve mağdurların etkilerini doğrudan mahkum hemşireye iletmelerini emretti. Yargıç, "Derin ve insafsızca bir kötülüğü yansıtan sadizme dayalı bir eylem vardı. Mahkeme sürecinde suçu işlemeye dair herhangi bir sorumluluk almayı reddettiniz. Pişmanlık duymuyorsunuz. Hafifletici hiçbir neden bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Başbakan Rishi Sunak ise Letby'nin mahkemeye gelmemesini eleştirerek, "Bu tür dehşet verici suçları işleyen kişilerin, mağdurlarla yüz yüze gelmemesi ve suçlarının mağdurlara, ailelere ve sevdiklerine nasıl etki ettiğini bizzat duymaması korkaklıktır" ifadelerini kullandı.

Hemşire Letby'nin bakımını üstlendiği bebeklere kan ve mideye hava verme, aşırı süt verme, fiziksel saldırı ve insülin ile zehirleme gibi yöntemlerle cinayetler işlediği ortaya çıkmıştı. Savcılar, Letby'nin amacının bebekleri öldürmek olduğunu ve meslektaşlarını bu bebek ölümlerinin doğal nedenlere bağlı olduğuna inandırmaya çalıştığını iddia etti.