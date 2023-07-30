Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişi, İ.S.A.R. ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Kandıra sahilleri tatilcilerin yaz mevsimlerinde yoğun ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarının arasında yer alıyor. Türkiye Uluslararası Arama Kurtarma (I.S.A.R.) Kocaeli ekipleri muhtemel boğulma vakalarına karşı yoğun mesai harcıyor. Can kurtaranlar gerek kıyıdan suya girerek gerekse jetsikiyle vakalara müdahale ediyor. Son olarak bugün serinlemek için denize giren 2 kişi boğulmaktan kurtarıldı. I.S.A.R. ekiplerince karaya çıkartılan ve ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.