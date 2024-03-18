31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyaset arenası ısınmaya başladı. Siyasi parti adayları art arda projelerini açıklarken, AK Parti Adayı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın vizyon projeler başlığı ile duyurduğu projeler İYİ Parti kanadında sert eleştirilere neden oldu.

İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, 5 yıl önce İnegöl’e vaat edilen vizyon projelerin %80’nin yapılmadığını, %20’sinin ise yarım yamalak yapıldığını savunarak, Vatandaş sormaz mı? 5 yıl önce cam terası projen vardı, nostaljik tramvay yapacağım demiştin, hatta ortaokul sözü bile vermiştin hani nerede? İnegöl’e yeni spor kompleksi kazandıracaktın, yeni yaşam alanı vaatlerin vardı hani nerede? AK Parti İnegöl’de teleferik sözü vermişti gören var mı? Yahu siz daha İnegöl-Mobilyum, İnegöl- Kurşunlu çatrağı arasında ki orta refüjleri bile güzelleştiremediniz. Hangi vizyon projeden bahsediyorsunuz? “ diye konuştu.

Tutamadıkları sözü yeniden verdiklerini öne süren Özcan, “ Alper Taban’ın projelerine bakın. Yine Teras Cam projesinden bahsediyor, tramvay, trambüs diyor. Teleferik diyor. Vatandaş sana sormayacak mı sen önce kanal İnegöl’ü bitir diye. Önce şu yamalı yolları bir düzelt. Her yer çukur. Şehir karanlık içinde, şu şehre bir el at öncede sonra vizyondan bahset demeyecek mi? 6,5 yıldır oturduğun başkanlık koltuğunda projesi sana ait, bütçesi İnegöl Belediyesi’nce karşılanmış 1 tane bitmiş vizyon projen var mı? “ diye konuştu.

Kaynak: Seher Yaşa