Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan ve ihtiyaç sahipleri ile yardımsever vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuran ‘Sevgi Mağazası’, soğuk kış günlerinde kazaktan monta, bottan aktı ve bereye kadar birçok ürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturarak hem yürekleri hem de bedenleri ısıtıyor.

Osmangazi Belediyesi, Sevgi Mağazası ile sıfır ve iyi durumdaki ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşın faydalandığı mağazada, kadın, erkek ve çocuk giyim bölümleri bulunuyor. Sıfır kıyafetler doğrudan raflarda yerini alırken, duyarlı vatandaşlar tarafından bırakılan kullanılabilir durumdaki, ikinci el kıyafetler, temizlenip ütülendikten sonra mağazadaki reyonlara yerleştiriliyor.

Sevgi Mağazası’nda gelinlikten, ayakkabıya, çantadan oyuncağa kadar sayısız eşya ihtiyaç sahiplerini bekliyor. 2024 yılında toplam bin 745 ihtiyaç sahibi vatandaşa kıyafet desteğinin sağlandığı Sevgi Mağazası’ndan her ay ortalama 150-200 kişi faydalanıyor. Soğanlı Kültür Merkezi içerisinde yer alan Sevgi Mağazası, hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık. Sevgi Mağazası’na gelen vatandaşlar, altı ayda bir olmak kaydıyla yazlık ve kışlık kıyafetlerini ücretsiz alabiliyor. Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilerin rahatça alış veriş yapabildiği merkezde, 7’den 70’e her yaş grubuna uygun kıyafetler bulunuyor. Her ihtiyaca yönelik yüzlerce giysinin bulunduğu Sevgi Mağazası’ndan yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi ve hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Belediyesi, soğuk kış aylarında çocukların üşümemesi adına Sevgi Mağazası bünyesinde sadece ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uygun kıyafetlerin bulunduğu ayrı bir bölüm oluşturdu. ‘Çocuklarımız Üşümesin’ diyen Osmangazi Belediyesi, tamamı kullanılmamış olan mont, bot, eşofman, atkı vb. kışlık kıyafetler ile maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarının kışlık giyim ihtiyacını karşılıyor. Yeni kıyafetlere sahip olmanın heyecanını yaşayan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyor.