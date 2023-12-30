Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma, öğretmenin "kamuya açık bir şekilde toplumun bir kesimini ve devlet büyüklerini hedef alan hükümet ve devlet politika ve uygulamalarını itibarsızlaştırmaya yönelik siyasi içerikli konuşma" gerekçesiyle başlatılmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan öğretmen hakkındaki soruşturma sonuçlandı. Medyascope'un haberine göre Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda TED Antalya Koleji Özel Lisesi'ne idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca öğretmenin disiplin yönünden cezalandırılmasına ve iş sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi.

Disiplin Cezaları ve Kararın Uygulanacağı Kesinleşirken Öğretmen Hukuki Yollara Başvuracak!

Okul yöneticileri ile sorumlu öğretmenlerin disiplin cezalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Yetkililer, alınan kararın uygulanacağını ifade ederken aynı zamanda öğretmenin hukuki yollarla başvurabileceğini vurguladılar. E.K.'nın konuşmasında "Cumhuriyetin gözbebeği fabrikalar yabancılara satılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi dağıtılırken yabancılar ülkede imtiyazlarla sefa sürerken ve geleceğin gençleri ülkeden gitmeye çalışırken sen neredesin?" ifadeleri yer almaktaydı.