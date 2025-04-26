Yüksek ateş, titreme, bilinç kaybı ve çoklu organ yetmezliği sıtma hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Tropikal bölgelerin ölümcül hastalığı sıtma, sanıldığı gibi sadece Afrika ya da Asya’nın sorunu değil. Her yıl binlerce kişi bu sessiz tehlikenin pençesine düşüyor. Türkiye yıllar önce sıtmayı yok etmiş olsa da yurt dışından gelen vakalar hastalığı yeniden gündeme taşıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, sıtmanın nasıl bulaştığını, nasıl ilerlediğini ve geç kalınması durumunda neler yaşanabileceğini anlattı.

Anofel sivrisineği ve bataklık alanlar riski artırıyor

Sıtmanın yalnızca insanlardan insanlara bulaştığını ve bu bulaşta sivrisineklerin aracılık ettiğini belirten Prof. Dr. Ceylan, "Anofel ismi verilen sivrisinek, bataklık, nehir ve su birikintilerinin olduğu bölgelerde çoğalıyor. Türkiye’de de bu sivrisinek türü bulunduğu için geçmişte sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyordu. Ancak insanlardaki hastalığın tedavisi ve kontrol altına alınmasıyla Türkiye sıtmayı yok eden ülkelerden biri haline geldi" dedi.

Tropikal bölgelerden dönenler dikkat etmeli

Günümüzde Türkiye’de görülen sıtma vakalarının çoğunun, tropikal ülkelerden gelen kişilerde tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Ceylan, "Sıtma, 40 dereceye varan yüksek ateşle seyrediyor. Bu ateş, parazitin çoğalması ve hücreleri parçalaması sonucu gelişiyor. Parazit, bağışıklık sistemimizi şiddetle uyarıyor ve aşırı tepki sonucu vücut kendi organlarına zarar veriyor. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerde yetmezlik gelişiyor. Bu nedenle yurt dışından dönen herkesin, titreme ve ateş gibi belirtiler yaşaması halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor" diye konuştu.

Erken tedavi hayat kurtarıyor

Hastalığın tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceylan, "Sıtma parazitini ortadan kaldıracak ilaçlara hızlı şekilde başlanmalı. Aksi takdirde çoklu organ yetmezliği, şok tablosu ve ölümle sonuçlanan bir zincir başlayabilir. Bu yüzden özellikle tropikal bölgelere seyahat edenlerin belirtileri dikkate alarak bilinçli davranması gerekiyor" şeklinde konuştu.