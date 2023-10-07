Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünde meydana gelen arıza sonrasında yangın çıktı. Kamyonet alev alev yanarken, çevredekilerin müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

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Olay, Eski Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonetin sürücüsü, aracından yükselen dumanları fark edince hemen yolun kenarına çekti. Ancak motor kısmından alevler yükselmeye başladı ve kamyonet bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verirken, yangına müdahale etmeye çalıştılar.

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İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangına hızla müdahale etti. Neyse ki, bu korku dolu anlarda can kaybı yaşanmadı. Ancak kamyonet yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.

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