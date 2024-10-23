Kocaeli’de sezaryen yerine normal doğumu teşvik etmeyi hedefleyen gebe okulunda eğitimler tamamlandı. Sezaryen oranlarının arttığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "İnsanları normal doğuma teşvik etmeye çalışıyoruz. Tabii ki anormal bir durum varsa ’Sezaryen yapmayalım’ demek doğru değil ama isteğe bağlı sezaryen kavramını mümkün olduğunca yok etmek istiyoruz" dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Şehir Hastanesi’nde açılan gebe okulunda eğitimlerin tamamlanmasının ardından mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Elmas, eğitimi veren hekimler, sağlık çalışanları, anne adayları ve eşleri katıldı. Pehlevan, çiftlerle bir araya gelerek, gebe okullarında verilen eğitim hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Doğumun fizyolojik süreç olduğunu en doğru şekilde aktarmak bizim görevimiz"

Kocaeli’deki tüm anne adaylarına gebe sınıflarına eğitim vermek istediklerini ifade eden Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "Bütün hastanelerimizde ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde gebe sınıfı oluşturma yönünde önemli adımlar attık. Bugün de Kocaeli Şehir Hastanesinde gebe eğitimi mezuniyet töreni yaptık. Eşlerle beraber bu eğitimi gerçekleştirdik. Onlara gebelikte yaşanabilecek fizyolojik durumları aktardık, beslenme durumu ve kontrollerinin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verdik. Özellikle eğitimi eşlerle birlikte yaptık ki onlarda bilgi sahibi olsunlar. Hanımlarına yardımcı olsunlar. Doğumun fizyolojik süreç olduğunu en doğru şekilde aktarmak bizim görevimiz" dedi.

"İsteğe bağlı sezaryen kavramını mümkün olduğunca yok etmek istiyoruz"

Yüksel Pehlevan, normal doğum sayısını artırmak için çalıştıklarını belirterek, "İnsanları normal doğuma teşvik etmeye çalışıyoruz. Tabii ki anormal bir durum varsa ’Sezaryen yapmayalım’ demek doğru değil ama isteğe bağlı sezaryen kavramını mümkün olduğunca yok etmek istiyoruz. Doğum fizyolojik bir olay. Bu konuda da normal doğum oranlarımızı Dünya standartlarına çekmek istiyoruz. Maalesef ülkemizde de, ilimizde de sezaryen oranlarımız oldukça yüksek. Sonuçta sezaryen bir ameliyattır. Endikasyon varsa sezaryen gerekli ama çok gerekli değilse sezaryen yapmamak lazım. Anne ve bebek sağlığı için bu çok önemli" diye konuştu.

"Nihai hedef, normal doğumu aşılamak"

Gebelik eğitiminin anne adaylarına katkı sağladığını dile getiren Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Elmas, "Hastanemizin web sitesinde gebelik eğitimi ile ilgili formumuz var. Form dolduran herkesi arayarak 20. haftadan sonra gruplara ayırıyoruz ve burada eğitim desteği veriyoruz. Eğitimleri B blok 0. katta doğumhane girişinde gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz. Buradaki amacımız, sağlıklı gebeliği devam ettirmek ve süreçte yaşanacak herhangi bir zorluğa karşı anne adaylarımızı hazırlamak. Nihai hedefimiz ise en doğal doğum süreci olan normal doğumu onlara aşılamak. Süreç hakkındaki öncesi ve sonrası olmak üzere her alanda bilinçlendirmek" şeklinde konuştu.

"Çok değerli bilgiler aldık"

Gebelik okulunda eğitim alan anne adayı Rahime Nur Güçbilmez, "Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki Gebelik Okulu’nda 6 günlük bir eğitim süreci geçirdim. Aklımıza gelebilecek her türlü şeyi burada hekimlere danıştık. Ebelerimiz, hemşirelerimiz bizlerle çok iyi ilgilendiler. Hem doğum öncesi hem doğum sonrası süreçle ilgili çok değerli bilgiler aldık. Özellikle ilk çocuğa hamile olanlar için bu bilgileri birinci ağızdan duymak faydalı oluyor. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Normal doğum sürecine katkı sağlamak istiyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Öykü Yavuz, "Burada gebelere doğum süreci hazırlığı, doğum esnası ve sonrası izlenecek adımları göstermekteyiz. 3 hafta boyunca haftada iki kez olmak üzere gebelerimize eğitim veriyoruz" diye konuştu. Op. Dr. Ömer Doğukan Saraç ise ücretsiz şekilde gebelere destek verdiklerini ifade ederek, "Normal doğumun ülkemizde de artış göstermesi sürecine bizde katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Sertel de, "Burada gebelerimizi doğum öncesi ve sonrasına hazırlıyoruz. Gebelerimizin önyargılarını kırıyoruz. İnşallah daha iyi işlere de imza atmayı hedefliyoruz" dedi.