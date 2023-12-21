Milyonlarca çalışanın erken emekli olabilmesini sağlayacak EYT yasası dışında kanunlar tarafından kabul edilmiş bazı yasal haklarla erken emekli olabilmek mümkün oluyor.

Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olabilmek mümkün olurken çalışma hayatına devam ederken yaşanan işgücü kaybından dolayı malulen emekli olunabiliyor.

Erken Emekli Nasıl Olunur?

Yasaların vatandaşın hakkını koruyarak erken emekli yaptığı bir başka durum ise yıpranma payıdır. Bazı meslek kollarının erken emekli olabilmesi mesleğin zorluğuna veya çalışma şartlarına göre belirleniyor.

SGK 45 farklı mesleğin yer aldığı o listeyi paylaştı. İnşaat sektöründen sağlık sektörüne, maden işçilerinden öğretmenlere kadar pek çok mesleğini yer aldığı Bu listede yıpranma payı göz önünde bulundurularak erken emekli olabilmek mümkün oluyor.

İşte O 45’lik Liste Yer Alan Mesleklerin Bazısı…

SGK'nın sitesinden paylaştığı erken emekli olabilmeyi sağlayacak işte o mesleklerden bazıları: Madencilik ve yeraltı işletmeciliği, Demir ve çelik fabrikası çalışanları, Cıva üretim fabrikası çalışanları, Radyoaktif işler, Asit üretim fabrikası çalışanları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Askerler, Basın mensupları, Emniyet çalışanları, Ebeler, İtfaiye görevlileri, Ceza İnfaz Kurumu çalışanları, Hasta bakıcılar, Su altı çalışanları, Diş doktorları, Eczacılar, Hemşireler, Alüminyum fabrikası ya da çimento fabrikası çalışanları, Doktorlar, Termik santral çalışanları...