Ticaret Bakanlığının yaptığı denetimlerde 306 üründe fahiş fiyat artışı olduğu tespit edildi.

Asgari ücrete yapılacak zam için görüşmeler devam ederken marketler fiyatları yükseltmeye başladı. Yumurta, süt, şeker, sucuk ve tereyağı gibi ürünlerin fiyatı arttı. İşte detaylar...

İstanbul'da 120 markette inceleme yapan ekipler, etiketlerde yaşanan değişimleri tespit etti. Asgari ücrete zam yapılmadan 306 ürünün ederinden fazlaya satıldığı belirlendi. Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil... Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı. Tereyağı fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağı 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise dün zam yapıldığı tespit edildi.