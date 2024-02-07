Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGK Köprülü Kavşağında hayata geçirdiği dekoratif ışıklandırma çalışmasıyla renk kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri her köşesinde yaptığı özel dokunuşlarla güzelleştiriyor. Bunun son örneği de "Bisiklet ve Spor Şehri Sakarya" vurgusuyla gerçekleştirildi. Ekipler, şehrin köprülü kavşağına Sakarya’da bisiklet kullanımını, bisiklet sevgisini anlatan ve bisiklet kullanımını artırmaya teşvik eden sembolleri işledi. Köprünün alt yolunda adeta görsel bir şölene dönüşen uygulama vatandaşların da beğenisini kazandı.