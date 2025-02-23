Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak, hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarlarını açıkladı.

Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarında hekim ve diş hekimi muayenesine ilişkin katılım payı alınmayacak. İkinci basamak sağlık hizmeti sunan devlet hastanelerinde 20 lira katılım payı alınacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere ait semt polikliniklerinde, 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü. Sağlık Bakanlığı'na bağlı üçüncü basamak hastanelerde ise katılım payı 45 liradan 20 liraya indirildi.

Diş hekimliği fakültelerine sahip devlet ve vakıf üniversitelerindeki hastanelerde, katılım payı 45 liradan 20 liraya düşürüldü. Aynı şekilde, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile vakıf üniversitelerinin aynı merkezlerinde de katılım payı 45 liradan 20 liraya indirildi.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sağlayıcılarında katılım payı ise 50 lira olarak kaldı.

Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı, yüzde 50 oranında indirilecek.

Ayrıca, sağlıkta basamaklar arası sevk sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı'nın entegrasyon ve eş güdüm çalışmalarının tamamlanana kadar, özel sağlık hizmeti sunucuları dışında, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularındaki hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş kabul edilerek yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.

Bu tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlandı.