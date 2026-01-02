Aydın’ın Didim ilçesinde aynı gün hayatını kaybeden Alman ve Türk vatandaşların cenazeleri iddiaya göre, hastane morgunda karıştı. Alman ailenin fark etmesiyle olay gün yüzüne çıkarken savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TÜRK VE ALMAN VATANDAŞININ CENAZELERİ KARIŞTI

Edinilen bilgilere göre olay, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleşti. Didim Devlet Hastanesi’nde, aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna (76) morga kaldırıldı. Ancak iddialara göre, cenazeler burada karıştı. İlk olarak Fikriye Tuna’nın yakınları cenazeyi teslim aldı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Tuna’nın cenazesi mezarlığa götürülerek defnedildi.

ALMAN AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann’ın ailesi cenazeyi teslim almak için hastaneye geldi. Morgdaki cenazenin kendi yakınlarına ait olmadığını fark eden aile, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Yapılan inceleme, cenazelerin karıştığını doğruladı ve Alman aile hastane yönetimi hakkında şikayette bulundu.

MEZARLIK YENİDEN AÇILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri Türk aileyle irtibata geçti. Yanlış cenazenin defnedildiği bilgisi verilerek mezarın yeniden açılması gerektiği ifade edildi. Fikriye Tuna’nın ailesinin onayıyla mezar açıldı, cenazeler doğru ailelere teslim edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayın ardından Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.